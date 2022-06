Missili russi verso Odessa, Kiev: "La battaglia per Severodonetsk continua"

KIEV - Proseguono gli scontri per il controllo del Donbass, ma bombardamenti e raid russi arrivano anche nelle altre zone del Paese.Alcune truppe ucraine che si sono nascoste nell'impianto Azot di Severodonetsk hanno cominciato ad arrendersi. A sostenerlo le milizia filorusse del Lugansk, secondo quanto riportato dalla Tass.Un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è sparito in Ucraina. Lo affermano funzionari dell'amministrazione Usa citati da Cnn. L'ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.Ieri la missione dia Kiev per un incontro con il presidente ucraino, che preme per l'adesione all'Ue. Draghi gli risponde che "è l'Ucraina a dover scegliere la pace che vuole" e aggiunge che ora "l'Europa deve avere lo stesso coraggio che ha avuto Zelensky" anche se, ammette, per ora non si vedono margini per la pace. Macron e Scholz gli fanno eco: "Francia e Germania non negozieranno mai con la Russia alle spalle dell'Ucraina", che "fa parte dell'Europa".Per il ministro degli Esteri, l'ingresso di Kiev violerebbe gli stessi criteri che l'Ue si è data. In ogni caso, ha aggiunto, i rapporti con l'Europa non sono più "tra le priorità" di Mosca.Una raffineria, dicono le autorità di Kiev, è stata colpita nella località di Kremenchug. Nuove tensioni anche sul fronte politico e diplomatico.