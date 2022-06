LECCE - Questa mattina (sabato 18 giugno), alle ore 10.00 nel Duomo di San Cataldo, in Città vecchia, conferenza stampa alla vigilia della chiusura della seconda edizione del MAP Festival, rassegna di Musica, Architettura, Parallelismi. Si parlerà del concerto “Look at the world” diretto da John Rutter e in programma in serata (ore 21.00) nella Concattedrale Gran Madre di Dio: settanta professori dell’Orchestra della Magna Grecia e centotrenta coristi del L.A. Chorus.All’incontro parteciperanno lo stesso Rutter, che avrà modo di descrivere anche il suo esclusivo “quadro sonoro”, ispirato dalla spiritualità e dall’arte del Duomo di San Cataldo; il parroco, don Emanuele Ferro; il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia; il Maestro Pierfranco Semeraro, presidente ARCoPu