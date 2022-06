Mostre: al Museo Civico di Bari 'Correndo coi lupi'

BARI - Il Consolato Onorario della Repubblica di Estonia si compiace di comunicare che Mercoledì 8 Giugno p.v. alle ore 11,00 e, nella stessa giornata, alle ore 18,30, presso il Museo Civico di Bari, Strada Sagges n. 13, alle spalle di Piazza Chiurlia, si terranno la conferenza stampa (ore 11,00) e la inaugurazione (ore 18,30) di una mostra di illustratori dei paesi baltici dal titolo “Correndo coi Lupi”.La mostra ha una chiara valenza artistica, verificabile dalle allegate riproduzioni di alcune delle opere esposte, ed una elevata valenza simbolica, in parte accennata nel comunicato stampa pure allegato, unitamente all’invito per la inaugurazione.Cade, altresì, in un momento storico particolare, di grande attenzione per la Estonia ed i paesi baltici, particolarmente esposti nella complessa situazione di guerra nel cuore dell’Europa.Trattandosi di evento che interessa il territorio della Regione Puglia ed, in particolare, la Città di Bari, questo Consolato Onorario sarà particolarmente grato del risalto che si vorrà riservare alla manifestazione sugli organi di stampa e sulle testate giornalistiche e televisive destinatari della presente e della partecipazione di autorevoli rappresentanti degli stessi alla conferenza stampa e/o alla inaugurazione.