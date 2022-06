Ostuni: dal 7 al 13 giugno la mostra 'Perseguendo la Pace - Peace Not War' presso Palazzo Tanzarella

- Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: martedì 7 giugno, alle ore 18:30, presso Palazzo Tanzarella in via Cattedrale, si terrà l'inaugurazione della mostra "Perseguendo la Pace - Peace Not War" a cura dell'Associazione Espressioni D'Arte in collaborazione con C.A.P.I.T. Presidenza Nazionale, Pro Loco Ostuni Marina e il Museo Civico e Parco Archeologico di Ostuni.