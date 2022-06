Per la prima volta in Puglia Esercito e Avis in campo per una donazione di sangue simultanea in 6 città

L’evento sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 24 giugno p.v. alle ore 10 nella sede della Regione Puglia Lungomare Nazario Sauro Bari- sala Jeso, alla presenza del presidente Michele Emiliano, del Comandante della Brigata Pinerolo, Gen. Luciano Antoci e il dott. Ruggiero Maria Fiore, direttore sanitario Avis Puglia e Nicola Iacobbe, referente del comitato tecnico organizzatore dell’evento.

BARI- Esercito e Avis Puglia insieme per il dono della vita. In occasione dei 200 anni dalla Fondazione della Brigata, il prossimo 30 giugno militari e volontari potranno donare il sangue nelle autoemoteche allestite nelle piazze di sei città pugliesi che ospitano le sedi dei reggimenti che costituiscono la Brigata Pinerolo. Finalità dell’iniziativa: stimolare la coscienza collettiva alla cultura del dono come gesto d’amore che può salvare una vita.