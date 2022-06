Play Off qualificazioni ai Mondiali: l'Ucraina vince 3-1 fuori casa con la Scozia e vola in finale

(via National Football Team of Ukraine fb)





Nel secondo tempo al 4’ raddoppia Yaremchuk di testa su cross di Karavaev. Al 34’ la Scozia accorcia le distanze con Mc Gregor con un tocco a porta vuota. Al 95’l’ Ucraina realizza la terza rete con Dovbyk con una girata al volo su assist di Zinchenko. Domenica 5 Giugno alle 18 l’Ucraina sfiderà in finale a Cardiff il Galles.

- Nella semifinale dei Play Off del Gruppo A per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022 l’Ucraina vince 3-1 a Glasgow con la Scozia e si qualifica per la finale. Nel primo tempo al 33’ l’Ucraina passa in vantaggio con Yarmolenko con una conclusione di destro su passaggio di Malinovskyi.