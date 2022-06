Pnrr: otto raggruppamenti per accordo quadro per individuare servizi e professionalità su parco urbano 'Bari costa sud'

BARI - Sono otto i raggruppamenti di professionisti che hanno partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune di Bari sull’accordo quadro per reclutare servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nonché di quelle correlate alle azioni espropriative relative all’intervento del parco urbano “Bari costa sud”, finanziato con 75 milioni di euro del PNRR.Dopo una prima fase di esame dei requisiti tecnici per l’ammissione all’avviso, la commissione sta procedendo alla valutazione delle offerte economiche e alla scelta dei progettisti per ogni singolo lotto.Di seguiti i raggruppamenti ammessi:· RTP Tstudio dell’Arch. Guendalina salimei – Akkad società· RTP Consorzio Stabile HUB engineering SCRAL – I.R.I.D.· RTP Abacus SRL – I.G.&P. ingegneri Guadagnolo & Par· ATP Land Italia SRL – Società di Ingegneria Techin S.· RTP Mate società cooperativa Stutio Silva srl – S.M.· Dodi Moss srl· RTP PROAP –Estudos e Projectos De Arquitectura Paisagist· RTP Etacons srl – Sit&A srl – STUDIO Cotecchia Asso.L’intervento, per dimensioni e caratteristiche è stato suddiviso in sei lotti progettuali e territoriali:LOTTO N. 1 Parco Costiero “Pane e Pomodoro”LOTTO N. 2 Parco Costiero “Torre Quetta”LOTTO N. 3 Parco Costiero “Torre Carnosa”LOTTO N. 4 Parco “Valenzano”LOTTO N. 5 Parco “Reticolare”LOTTO N. 6 Parco “Bellavista”.Ciascun concorrente ha potuto presentare offerta per tutti i lotti previsti nel presente accordo quadro. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo un lotto, che sarà individuato sulla base della scelta effettuata dal concorrente stesso tra quelli in cui sia risultato primo in graduatoria.L‘accordo quadro potrà avere ad oggetto nessuna, una, più o tutte le prestazioni individuate per ciascun lotto.L’importo massimo stimato per la conclusione dei sei accordi quadro ammonta complessivamente ad € 4.864.978,19.