'Poseidon', alla scoperta delle bellezze di Leuca

- S. MARIA DI LEUCA (LE) - Grotta degli Innamorati: sul versante jonico, vi si giunge via mare, si entra a nuoto e mano a mano che ci si inoltra, l'acqua diviene sempre più bassa, finché non si tocca il fondale di finissima sabbia.Non ci sono solo giovani stravaccati sul divano di cittadinanza, assistiti, e diremmo anche rovinati dal discusso provvedimento che sta facendo penare gli imprenditori del settore vacanze, col paradosso che ci sono i turisti, ma manca il personale in alberghi e ristoranti.Ci sono anche quelli non interessati alla “paghetta” pubblica, che si buttano, rischiano, fanno impresa. E’ la storia di Stefano De Giosa, che ha appena varato la “Poseidon Escursioni”, una start-up in cui ha investito i risparmi e che ha un bel concept: far conoscere, a chi sceglie Leuca per le vacanze, tutti i segreti della deliziosa “bianca del Sud” e dintorni.Grotta del Drago: è cosi chiamata a causa di una scogliera che pare appunto un drago. Si trova fra Leuca e la marina di Felloniche, sullo Jonio. Grande una sessantina di metri, ci si può arrivare sia in barca che a nuoto. Dentro si troverà uno scoglio a forma di dente dello stesso animale.“La nostra idea nasce dalla passione per il mare”, afferma il comandante Stefano promettendo “tour emozionanti”. Il giovane imprenditore (che è appena diventato papà di Nicolò), ha già iniziato con le escursioni fra Jonio e Adriatico (la barca fa base a Torre Vado), particolari rispetto ai competitor: durano tre ore, con visita alle grotte (circa 30) sia del versante jonico che adriatico (e i rispettivi fondali), due soste per il bagno in posti fantastici dove l’acqua è cristallina e pura (possibilità di snorkelling con attrezzature a bordo, altra opzione: visita alle grotte a nuoto guidati dal personale di bordo) e ancora: il racconto della storia di “Finibus Terrae” e le sue affascinanti bellezze naturalistiche.Propongono quindi un background culturale di qualità lungamente studiato e che i turisti stanno apprezzando molto, incantati dalla storia di Leukos sin da tempi quando Enea, eroe virgiliano che, in fuga da Troia incendiata, e diretto alle coste del Lazio, col padre Anchise e il figlio Ascanio, secondo la leggenda, si fermò sul Promontorio Japigio e sacrificò alla dea Atena.Grotta delle Mannute: si trova sul versante adriatico, su una parete rocciosa a 30 metri sul livello del mare. Si possono ammirare formazioni calcaree (stalattiti e stalagmiti). Le cavità sono fra loro comunicanti, si schiudono fra l’alta parete e il mare.“Salgono da turisti, scendono come carissimi amici”, sorride il comandante. “Poseidon” è lunga m. 10,50, è una barca comoda e confortevole, due camere da letto, un soggiorno, due frigo.Orari di partenza: mattina ore 9.30, pomeriggio ore 14,00 e alle 17,00, detto anche “tour del tramonto”: si aspetta il calar del sole bevendo un aperitivo e poi si rientra in porto a suon di musica.E’ l’ideale non solo per gruppi di turisti, ma anche per famiglie che vogliono visitare Castro, Otranto, Gallipoli, etc. per un’intera giornata (pranzo a bordo) e, in prospettiva, Stefano intende organizzare anche escursioni verso le coste della Grecia.: 377 310 9481 – 328 251 1467 – TRIPADVISOR POSEIDON Escursioni – Instagram: Poseidon_escursioni_leuca – Facebook: poseidon escursioni torre vado leuca