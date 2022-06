(Sasa Dzambic Photography/Shutterstock)

Il presidente russo Vladimir Putin, in occasione di un'intervista a Rossiya-1, ha minacciato l'Occidente nel caso in cui invierà ormai a medio lungo raggio: "Se l’Occidente invierà missili a lungo raggio a Kiev, Mosca reagirà colpendo obiettivi finora risparmiati". Secondo lo Zar l'Occidente vuol estendere il conflitto in più possibile.