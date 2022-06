Sciopero generale dei trasporti: possibili disagi in tutta Italia

ROMA - Chi usa ii mezzi pubblici per muoversi potrebbe incontrare non poche difficoltà nella giornata di oggi a causa di una vasta agitazione sindacale.L’agitazione sindacale è stata proclamata dalle sigle Al Cobas, Cub Pi, Fao, Lmo, Sgc, Slaiprolcobas e Soa.A essere coinvolti, in orari differenti, sono quasi tutti i settori dei trasporti: i treni, il trasporto pubblico locale, i collegamenti marittimi con le isole e le autostrade. Lo riporta il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.Lo sciopero nazionale coinvolge anche il settore ferroviario a partire dalle 21 di ieri, giovedì 16 giugno, e fino alle 21 di oggi venerdì 17 giugno. L’agitazione sindacale, spiega il Gruppo Fs Italiane, "può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".Trenitalia ha comunicato, però, che in occasione dello sciopero le Frecce e gli Intercity circoleranno regolarmente. Saranno inoltre garantiti anche i collegamenti dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).L’agitazione sindacale convocata coinvolge anche il settore autostradale: i lavorati hanno incrociato le braccia dalle 22 di ieri e fino alle 22 di oggi.Ad essere coinvolti poi anche i collegamenti marittimi per le isole maggiori e minori: secondo quanto riportato dal sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono a rischio i trasporti per tutta la giornata di oggi.Infine sempre il sito del Ministero comunica che dall’agitazione sindacale odierna è escluso il settore del trasporto aereo.