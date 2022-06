Facebook come TikTok, presto un nuovo algoritmo

In una nota di Meta ai dipendenti, l'azienda proprietaria di Facebook ha stabilito nuove priorità sui contenuti da mostrare agli utenti. Più video brevi e post anche da account non seguiti. Con la fusione con Messenger, anche le interazioni dirette assomiglieranno sempre di più all'altro social network.Il piano prevede infatti che i contenuti mostrati nel feed non siano più organizzati dando un peso preponderante a quelli prodotti dagli amici e/o dagli utenti che seguiamo, ma saranno spinti contenuti suggeriti, cercando quindi di replicare una struttura più simile alla sezione "Per Te" di TikTok, che con la sua catena di brevi video selezionati da un algoritmo che punta a sfamare gli interesse degli utenti si è rivelata la carta vincente della piattaforma cinese.Un altro tassello della rivoluzione in atto implica un passo indietro e cioè la reintegrazione dell'app di messaggistica Messenger direttamente in Facebook. Così Meta spera di rendere più duratura la vita dei contenuti dopo la fruizione: ciò dovrebbe avvenire attraverso la condivisione, che risulta più semplice e immediata se avviene nello stesso spazio dove l'utenza consuma i contenuti.