Scuole d’infanzia comunali: pubblicato l’avviso per gli incarichi di supplenza temporanea e l’aggiornamento della graduatoria triennale

BARI - La ripartizione Politiche educative giovanili rende noto che è in pubblicazione sul sito del Comune di Bari, a questo link, l’avviso pubblico relativo alla selezione, per soli titoli, per l’aggiornamento delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali, anni scolastici 2022/23 - 2023/24 - 2024/25.L’avviso disciplina le modalità e i termini per procedere all’inserimento di nuovi candidati nella graduatoria generale triennale o, in alternativa, nelle graduatorie già istituite per ciascun Settore - Circolo Infanzia comunale, per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea pari o inferiori a dieci giorni. Sono disponibili anche la guida alla compilazione on-line delle candidature e il regolamento per il conferimento di supplenze temporanee.La compilazione online delle domande può essere effettuata da oggi, mercoledì 29 giugno, fino a giovedì 28 luglio, con il sistema di autenticazione SPID o CIE utilizzando esclusivamente il form online disponibile nella sezione Bandi e concorsi - Altri avvisi del sito Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "eu-central-1.protection.sophos.com" www.comune.bari.it. Si precisa che nella sezione domicilio i candidati dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica.Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:l’URP - dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10.00/13.00 e nella fascia oraria 14.30/17.30 di martedì e giovedì al recapito telefonico 080/5772392; la ripartizione Politiche educative e giovanili ai seguenti recapiti telefonici: 080/5773828 - 080/5773817 - 080/5773858 - 080/5773812 o inviare una mail all’indirizzo: hd.peg.concorsi@comune.bari.it.