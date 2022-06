Serie B: Fabio Liverani nuovo allenatore del Cagliari

Liverani ha dichiarato: “Sono molto felice e carico. Ci sarà tanto da lavorare”. Liverani era disoccupato dopo l’esonero col Parma a Gennaio 2021. Nel 2020 era retrocesso col Lecce in Serie B dopo avere ottenuto nella stagione precedente con i salentini la promozione in Serie A.

In Serie B Fabio Liverani 46 anni è il nuovo allenatore del Cagliari. Lo ha comunicato il presidente della squadra sarda Tommaso Giulini. Liverani ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie A.