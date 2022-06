Serie B: il Palermo conferma l'allenatore Silvio Baldini

Il Palermo nella prossima settimana potrebbe essere ceduto ad un gruppo di imprenditori molto vicini agli sceicchi arabi che sono proprietari del Manchester City.

In Serie B il Palermo ha confermato l’allenatore Silvio Baldini. Lo ha comunicato il presidente della società rosanero siciliana Dario Mirri. Baldini ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Mirri ha commentato: “Baldini ha dimostrato nella stagione che si è conclusa Domenica 12 Giugno di essere un uomo ed è entrato nel cuore di tutti. E’ la persona più adatta per allenare in un campionato di Serie B nel quale il Palermo dovrà dare tante soddisfazioni ai tifosi”.