Serie B: Rolando Maran nuovo allenatore del Pisa

Maran in Puglia è stato tecnico del Bari in Serie B nel 2006-2007. Il presidente del Pisa Giovanni Corrado ha scelto Maran dopo i rifiuti di Daniele De Rossi e Eugenio Corini. L’obiettivo dei toscani sarà la promozione in Serie A da raggiungere direttamente o eventualmente dopo la partecipazione ai Play Off.

- In Serie B Rolando Maran 58 anni è il nuovo allenatore del Pisa. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo. Maran nella stagione regolare del torneo che è terminata il 6 Maggio prima che si disputassero i Play Off e i Play Out è rimasto senza panchina. L’ultima squadra che ha allenato è stata il Genoa in Serie A nel 2020.