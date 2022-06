Tennis: Sara Errani ko in finale nel torneo di Gaiba

Sconfitta immeritata per Sara Errani. La belga fa la differenza in positivo con i passanti incrociati e i pallonetti. In semifinale Sara Errani supera 6-3 6-4 la francese Diane Parry. La Van Uytvanck prevale 7-6 6-3 sull’altra francese Harmony Tan.

- Nella finale del torneo Challenger 125 WTA di Gaiba in provincia di Rovigo di tennis donne sull’erba, Sara Errani perde 6-4 6-3 con la belga Alison Van Uytvanck. Per la trentacinquenne Sara Errani prima finale in un torneo sull’erba. La tennista bolognese si oppone col rovescio e il dritto ma non basta per imporsi sull’avversaria.