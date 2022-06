Teatro Fusco, una stagione da ricordare

TARANTO - “La stagione del Teatro Fusco di Taranto è tra le migliori in Puglia per quanto riguarda la percentuale della partecipazione del pubblico, nonostante il periodo sia stato ancora caratterizzato dalla pandemia. A pagare sicuramente sono state la lungimiranza dell'Amministrazione Comunale, che ha confermato la partnership con il Teatro Pubblico Pugliese e le scelte artistiche molto apprezzate dal pubblico. Il Fusco poi ha operato costantemente in piena sicurezza, assicurando agli spettatori di vivere in tranquillità l'esperienza unica dello spettacolo dal vivo”.Con queste parole Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese, ha certificato il successo della stagione 2021/22 del Teatro Fusco, suffragato non solo dalle recensioni positive del pubblico, ma anche dai dati emersi dall’analisi annuale: più di 140 aperture di sipario e più di 40mila presenze preventivate fino a giugno 2022.La stagione di prosa e musicale del teatro ionico ha visto un cartellone di 19 spettacoli con 8 titoli per 16 appuntamenti di prosa e 3 concerti. Dei 7.980 biglietti totali messi in vendita, tra abbonamenti e biglietti singoli, sono stati staccati 7.124 ticket per una copertura media di pubblico in sala del 90% circa. Per la stagione di prosa sono stati emessi 6.126 biglietti su 6.720, per una copertura media di pubblico in sala del 92% circa. I sold-out (tutto esaurito) complessivi sono stati 10 su 19 repliche complessive.Tanti gli appuntamenti da ricordare in quest’annata, come per esempio il Premio Città Di Taranto, il Concerto di Capodanno in coproduzione con l’Orchestra della Magna Grecia, il Taranto Opera Festival e le presentazioni dei libri di Alessandro Gassman, Angelo Mellone e Valentina Petrini, ma anche Medimex e MeDiTa Festival che saranno di scena al Fusco quest’estate.“Siamo davvero orgogliosi di questi risultati – ha dichiarato Michelangelo Busco, direttore del Teatro Fusco – non solo perché raccontano della grande quantità di pubblico che abbiamo ospitato, ma perché ci restituiscono anche la qualità della nostra offerta: il gradimento degli spettatori lo ha dimostrato, anche a dispetto del Covid, che ha condizionato non poco la voglia di recarsi a teatro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per l’ottima riuscita di questa stagione e l’amministrazione comunale di Taranto che sin dal primo momento ha riposto fiducia nel lavoro della mia squadra”.