Basket, Italia: esonerato l'allenatore Romeo Sacchetti

(via Italbasket fb)

L’allenatore dell’ Italia di basket maschile Romeo Sacchetti è stato esonerato. Lo ha comunicato il presidente della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci. E’ stato deciso di risolvere il contratto che vincolava Sacchetti alla squadra azzurra fino a Ottobre 2023.

Petrucci ha dichiarato: “ Non c’erano più le condizioni per andare avanti. Non è possibile andare a giocare gli Europei che si disputeranno dal 2 al 18 Settembre in questo modo. Il rapporto con Sacchetti si è esaurito. Mi prendo le responsabilità di questa decisione”. Sacchetti ha detto: “Non me lo aspettavo”.

Presto Petrucci deciderà il nuovo tecnico dell’ Italia di basket. Il favorito per sostituire Sacchetti sembra Gian Marco Pozzecco che per il momento è l’allenatore in seconda dell’ Olimpia Milano in A/1 di basket maschile.