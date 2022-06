Il Galles vola ai Mondiali

FRANCESCO LOIACONO - Nella finale dei Play Off del Gruppo A il Galles vince 1-0 a Cardiff con l’Ucraina e si qualifica ai Mondiali del Qatar del 2022. Nel primo tempo al 4’ Malinovskyi dell’ Ucraina non concretizza una buona occasione. Al 21’ Bale del Galles con una conclusione da fuori area non inquadra la porta.

Al 34’ il Galles passa in vantaggio. Yarmolenko devia di testa nella sua porta sugli sviluppi di una punizione calciata da Bale. Nel secondo tempo al 3’ Ramsey va vicino al raddoppio. Al 10’ Tsygankov sfiora il gol. Successo importante del Galles. Per il Galles seconda qualificazione ai Mondiali della sua storia dopo quella del 1958 in Svezia. L’ Ucraina è eliminata.