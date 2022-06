Serie B: Fabio Pecchia nuovo allenatore del Parma

L’obiettivo dei gialloblu è la promozione in Serie A. Prima di raggiungere l’accordo con il Parma, Pecchia ha rescisso il contratto con la Cremonese. Con i lombardi ha ottenuto il 6 Maggio la promozione in Serie A dopo 26 anni. Nella scorsa stagione il Parma si è classificato al dodicesimo posto e ha avuto come allenatori prima Enzo Maresca e dopo l’esonero di quest’ultimo Giuseppe Iachini.

- In Serie B Fabio Pecchia 48 anni è il nuovo allenatore del Parma. Lo ha comunicato il presidente americano della società emiliana Kyle Krause. Krause ha dichiarato: “ Benvenuto Mister, buon lavoro”. Pecchia ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Ha detto: “Sono felicissimo di essere qui, un saluto a tutti i tifosi e a tutte le tifose. Andiamo al Parma”.