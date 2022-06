Juventus Women: Cristiana Girelli rinnova fino al 2024

Con Cristiana Girelli nella prossima stagione la Juventus Women cercherà di confermarsi Campione d’Italia e di vincere di nuovo la Super Coppa Italiana e la Coppa Italia. Le bianconere avranno inoltre come obiettivo migliorare il rendimento in Champions League. Cercheranno di qualificarsi per le semifinali dopo che sono state eliminate a Marzo dal Lione nei quarti di finale.

- Nella Juventus Femminile Cristiana Girelli 32 anni, ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2024. L’attaccante delle bianconere è a Torino dal 2018. Il precedente contratto scadeva il 30 Giugno 2022. Cristiana Girelli in 4 anni con la Juventus Femminile ha totalizzato 76 presenze e realizzato 76 gol tra Serie A, Coppa Italia Supercoppa e Champions League.