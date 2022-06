Arriva a Cisternino il tour esclusivo del cantautore australiano Chet Faker

BRINDISI - A rinfrescare l'estate musicale in Puglia, arriva un artista da tenere sott'occhio. Stiamo parlando di Chet Faker che, con il suo nuovo tour, farà tappa a Cisternino (Brindisi), venerdì 24 giugno al Polifonic Festival Preview di Masseria Capece.

All’anagrafe Nick Murphy, CHET FAKER è uno dei principali protagonisti del genere elettronico che ha ottenuto, in questi anni, una notevole notorietà grazie anche ai diversi premi ricevuti agli ARIA Awards. Con l’attesissimo album Hotel Surrender, uscito il 16 luglio scorso (Detail Records/BMF) Chet Faker, ha composto 10 brani tutti interamente autoprodotti e caratterizzati dagli elementi che hanno permesso all’artista di conquistare un’ampia fanbase internazionale.

Dopo aver firmato con BMG, Murphy ha pubblicato “Low”, il primo singolo dal 2015, che si è piazzato al #70 della Triple J Hottest 100, e si è esibito a The Ellen DeGeneres Show su NBC. Il progetto Chet Faker è nato nel 2012, con la pubblicazione dell’EP “Thinking In Textures” che ha permesso a Murphy di ottenere due AIR Awards per Breakthrough Artist of the Year e Best Independent Single/EP. Poco dopo, l’album d’esordio di Chet Faker “Built on Glass” pubblicato nel 2014 è entrato dritto al #1 delle ARIA Charts australiane e tre dei suoi brani si sono piazzati nella Top 10 della Hottest 100 su Triple J, con “Talk Is Cheap” al #1.

L’album, scritto interamente da Nick Murphy e autoprodotto, è stato certificato platino e ha fatto ottenere all’artista ben 5 premi agli ARIA Awards: Best Male Artist, Best Independent Release, Best Cover Artist, Engineer of the Year e Producer of the Year. Nel 2016, Nick Murphy ha rivelato che avrebbe pubblicato nuovi lavori sotto il suo vero nome, da qui l’EP “Missing Link” del 2017, l’album in studio “Run Fast Sleep Naked” del 2019 e il sublime album strumentale “Music For Silence” del 2020, una raccolta di musica ambient lanciata in anteprima sull’app di meditazione Calm.

Il tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

CALENDARIO TOUR:

Giovedì 23 Giugno 2022: Bologna @ Sequoie Music Park | Parco Delle Caserme Rosse

Venerdì 24 Giugno 2022: Cisternino (Brindisi) @ Polifonic Festival Preview | Masseria Capece

Sabato 25 Giugno 2022: Roma @ Cavea | Auditorium Parco Della Musica