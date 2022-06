Trinitapoli, parte la campagna promozionale dei meloni retati dell'azienda Musciolà

- Parte la campagna promozionale dell'Azienda Ortofrutticola Musciolà di Vittoria Maffione del melone arancione (Cucumis melo) è una pianta rampicante della famiglia delle Cucurbitaceae.Il termine melone indica sia il frutto che la pianta stessa, a seconda dei contesti in cui viene utilizzato:• gruppo reticulatus, o meloni retati, di media grandezza, polpa bianca o giallo-verde, con superficie reticolata;• gruppo inodorus, meloni d'inverno, polpa biancastra o rosata con buccia liscia, dal gusto intermedio tra la pera ed il melone, costituiscono il tipico piatto di Natale nella tradizione siciliana ed italiana in generale.L'Azienda Musciolà di Trinitapoli situata nella provincia di Barletta Andria Trani parte con un importante obiettivo da raggiungere al termine della stagione: allargare la platea di consumo e diffondere il marchio di qualità di questo prodotto inimitabile in tutta Italia, in particolare al Nord e Centro.Per raggiungere questo obiettivo la nuova campagna di comunicazione studiata dall'Ufficio Comunicazione della Ditta , ampliata rispetto allo scorso anno, racconterà al grande pubblico “l’unicità di questo frutto, versatile in cucina e dalle straordinarie proprietà organolettiche che si è sempre voluto valorizzare sin dai primi passi della costituzione dell'Azienda casalina.Per un mese, ci saranno comunicati stampa sui giornali telematici e sopratutto sui social con spot particolari su come viene prodotto il melone dalla raccolta di giugno fino ai primi giorni di luglio,le melonaie, che esprimono al meglio i valori organolettici e il grado zuccherino non inferiore ai 12 gradi come richiesto da Disciplinare."Tutti i nostri clienti – ci dice Vito Musciolà -hanno confermato anche per quest’anno la fiducia verso la denominazione, con richieste in linea con i consumi".