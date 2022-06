Ucraina, Zelensky: "Da inizio guerra uccisi oltre 31mila soldati russi"

(Agenzia Vista) Kiev, 08 giugno 2022 - "Più di 31.000 militari russi sono già morti in Ucraina. Dal 24 febbraio la Russia paga quasi 300 vite al giorno per una guerra del tutto inutile contro l'Ucraina. E comunque verrà il giorno in cui il numero delle perdite, anche per la Russia, supererà il limite consentito", le parole del Presidente dell'Ucraina Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky