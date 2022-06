Vasco Rossi, un’esplosione di rock e adrenalina: in 45 mila allo Stadio Maradona di Napoli

- Ritrovare Vasco Rossi dal vivo è sempre un’emozione indescrivibile. Con lui ripercorri un secolo di storia della musica italiana, di generazioni, di momenti indimenticabili, di canzoni che ti fanno riaffiorare ricordi e attimi di vita. È ciò che si è visto ieri sera, nella quarta tappa del tour estivo del rocker emiliano allo Stadio Maradona di Napoli, lo si vede dai volti dei migliaia di fan accorsi per vedere il loro idolo, colui che ha regalato e continua a regalare emozioni.Perché Vasco è uno di noi, l’amico che ama far divertire e divertirsi. Che canta e balla a suon di rock. Un boato lo ha accolto al suo ingresso e lui non ha deluso le aspettative: è la sua notte, il suo ritorno a Napoli, davanti al suo pubblico che attendeva questo momento da due anni. Da Ti prendo e ti porto via, a Stupendo, Un senso e i suoi immancabili successi, quelli da pelle d’oca, Anima fragile, Tofee, Sally e Voglio una vita spericolata.Vasco e la sua band, continuano a regalarci emozioni e ed energia, quella giusta per ripartire.E adesso, attendiamo il 22 giugno, quando il Blasco arriverà a Bari e porterà con se tutta la sua energia.XI ComandamentoL'uomo più sempliceTi prendo e ti porto viaSe ti potessi direSenza paroleAmore… aiutoMuoviti!La pioggia la domenicaUn sensoL’amore, l’amoreInterludioTu ce l’hai con meC’è chi dice noGli spari sopraStupendoSiamo soliUna canzone d’amore buttata viaTi taglio la golaRewindDelusaEh giàSiamo quiSballi ravvicinati del terzo tipoTofeeSallyAnima fragileSiamo solo noiVita spericolataCanzoneAlbachiara