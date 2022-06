TERMINI IMERESE (PA) - Il piccolo, 4 anni, si trovava con i genitori sul litorale di Termini Imerese. All'improvviso qualcuno avrebbe urlato per attirare l'attenzione verso Brian, che galleggiava a faccia in giù e con la testa sott'acqua. I carabinieri della compagnia di Termini, sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato le indagini per ricostruire i contorni della vicenda.Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità. Inutile la corsa in ospedale, dove i medici hanno tentato di rianimare il bimbo per oltre un'ora.