30 anni fa a Molfetta l'omicidio del sindaco Gianni Carnicella

L'impresario, noto a Molfetta per l'organizzazione di spettacoli musicali, contestò a Carnicella il diniego dell'autorizzazione per organizzare in città un concerto del cantante Nino D'Angelo. I colpi dell'arma ferirono gravemente Carnicella, che spirò alle 23 circa in ospedale, dopo un lungo e difficile intervento chirurgico.





La tragica morte di Carnicella destò sgomento anche in chi frequentava Molfetta per ragioni di lavoro. Una parte dei lavoratori pendolari fu informata sulla drammatica notizia mentre era a bordo di un Bus extraurbano che li riportava a Bari. Il 1 aprile 2019, alla sua memoria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la Medaglia d'oro al valore civile con la seguente motivazione: "Perchè con coraggiosa determinazione ed encomiabile senso del dovere. dopo aver promosso numerose iniziative di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata locale, nella qualità di sindaco si opponeva al rilascio di una autorizzazione a una pubblica manifestazione che avrebbe posto in pericolo l'incolumità dei cittadini e turbato l'ordine pubblico".

- Oggi, giovedì 7 luglio 2022, ricorre il trentesimo anniversario dell'uccisione di Giovanni (Gianni) Carnicella. Eletto sindaco di Molfetta il 14 febbraio 1992, mentre era segretario provinciale della Democrazia Cristiana, il 7 luglio 1992, dopo una riunione della Giunta Comunale fu colpito da un fucile a canne mozze sulla scalinata del Palazzo Municipale. A sparare fu Cristoforo Brattoli.