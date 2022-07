A Rutigliano la prima Finale regionale di Miss Italia Puglia

In palio, domenica 10 luglio, il titolo di Miss Kissimo Biancaluna Puglia

RUTIGLIANO (BA) - Grande attesa per la Finale Regionale di Miss Italia che si terrà il 10 Luglio alle ore 20.30, in Piazza XX Settembre a Rutigliano, per nominare la prima Miss che accede alla finale nazionale del concorso più blasonato del mondo giunto alla sua 83^ edizione.A presentare le Miss protagoniste della serata sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne e l’ex Miss, ora talentuosa presentatrice, Lucy Bello.Ad allietare la serata ci saranno la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui sarà dedicato un tributo, e dal Mudù l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni.L’evento, è organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi ed è patrocinato dal Comune di Rutigliano fregiato del titolo di Città d’arte per il suo patrimonio storico, artistico e architettonico.Ad impreziosire la Finale, oltre alla bellezza delle concorrenti che saranno acconciate da Matilda Mezini, ci sarà una speciale prova di talento che le vedrà mettere in mostra le proprie velleità artistiche.Si ringrazia per la preziosa collaborazione Saffi Garden’s, Pro Loco di Rutigliano, LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè, Giuliano Puglia Fruit, Ancona mutui e finanziamenti.