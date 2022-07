A Maglie la 23ma edizione del ‘Mercatino del Gusto’

MAGLIE (LE) - Al via domani sera a Maglie la ventitreesima edizione del Mercatino del Gusto, sette giorni (invece dei tradizionali cinque) dedicati ai sapori e ai profumi di Puglia e alla cultura enogastronomica in generale; edizione ispirata quest’anno alla parola “durevole”, come durevole è appunto il rapporto del Mercatino con la sua città d’elezione, Maglie, e con il suo impegno nella difesa, nella valorizzazione e nella promozione delle tradizioni artigiane di Puglia legate al gusto e alla buona tavola.Centotrenta espositori, sette serate declinate in vari format. Stasera, nella fattispecie, si potrà passeggiare lungo le tradizionali e durevoli Piazza del vino e Via dell’Olio (dalle 20 a mezzanotte in piazza Aldo Moro), Via della Gastronomia (dalle 20 in poi in via Ginnasio), Via dei Presidi e delle Comunità del cibo e Via del Benessere (dalle 20 in poi in via Roma), Via dei Dolci (dalle 20 in poi in via Trento e Trieste), L’Angolo del Caffè (dalle 19.30 in poi in Largo San Pietro), Piazzetta del Gelato (dalle 19.30 in poi in piazzetta Caduti di via Fani), Cibo di strada e Birra artigianale (dalle 20 in poi in via della Madonna Addolorata), Cibo di strada 2 (dalle 20 in poi in piazza Frantoio ipogeo), nell’inedita Via dell’Ortofrutta (tutte le sere dalle 20 in poi in piazza Tamborino). Oppure ci si potrà dirigere verso il Fornello - Hostaria di Puglia di Noci (dalle 20 in poi in via Capece), da Pasta Experience (dalle 20 in poi in piazzetta Campanile), o anche alla Cena in villa (dalle 21 in poi a Palazzo Romano): protagonista stasera l’Osteria degli Spiriti di Lecce, con Tiziana Parlangeli e Piero Merazzi a raccontare la salentinità nel piatto e la fornitissima cantina del loro locale leccese. Selezioni dei vini a cura di Candido- San Donaci, momenti musicali a cura di Giancarlo Del Vitto alla chitarra e Martin Jacobsen al sax.Ma ancora: sarà possibile partecipare alle attività dl Mercatino del gusto Off, dalle 21 nel centro storico; della Via degli Spiriti (dalle 20 in poi in vico Paolo Fontana); di Santese Fashion (dalle 19.30 alle 21 in via Trento e Trieste 1). Non mancheranno i momenti musicali in piazza Tamborino, dalle 21.30 in poi, con “Salento Jazz”, e le danze di Gusto Folk, dalle 22 in piazzetta Frantoio ipogeo. E per chi vorrà fare le ore piccole appuntamento dalle 23 in poi con “Tirar tardi… alla scoperta dei bollenti spiriti”, in piazza Aldo Moro, con Toni Augello a presentare il suo libro “Taccuino di uno storyteller”, intervistato da Leda Cesari e Rosaria Bianco.Domani alle 19, inoltre, l’inaugurazione della mostra “A tavola con Gio Ponti. Gli angeli apparecchiano”, esposizione dedicata al grande designer e architetto milanese che seppe innovare la tavola. Appuntamento presso il Museo Paleontologico “l’Alca” di Maglie con un’esposizione (visitabile fino al 30 settembre) curata dagli architetti Cintya Concari e Roberto Marcatti e organizzata su iniziativa del Comune di Maglie, della Regione Puglia - Presidenza del Consiglio - del Polo Biblio-Museale di Lecce, dell’Associazione Mercatino del Gusto e con il patrocinio di Ordine degli Architetti di Milano e di Lecce e ADI Associazione per il Disegno Industriale, con la co-curatela di in Salvatore Licitra di Gio Ponti Archives.Si possono prenotare la maggior parte degli eventi enogastronomici del Mercatino su PickEat, startup che promuove l’ottimizzazione dei tempi di servizio e la riduzione degli sprechi nel settore della ristorazione, oppure per posta elettronica (scrivendo a info@mercatinodelgusto.it) o, ancora, telefonando al 380.1931680 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.Si può votare inoltre fino a fine anno sul link https://italive.it/mercatino-del-gusto/it per il Mercatino del Gusto, censito nel portale http://italive.it e candidato al "Premio Italive 2022", patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (promosso da Consumerlab e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti).Il Mercatino del Gusto di Maglie - ideato da Michele Bruno, Salvatore Santese e Giacomo Mojoli, è un evento realizzato in collaborazione con Pugliapromozione e Regione Puglia e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio regionale di Puglia, Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia - Prodotti di qualità, Camera di commercio di Lecce, Comune di Maglie, con patrocinio di Confesercenti Lecce, Confartigianato Imprese, Confcommercio Lecce, Provincia di Lecce - Salento d’amare.