TARANTO - Una serie di eventi per animare l’estate tarantina. Lunedì 4 luglio, ore 10 nella biblioteca Acclavio, la presentazione della rassegna “Summer Festival” del Mon Rêve con il supporto di Programma Sviluppo in occasione dei suoi 20 anni di attività. Indiscussa protagonista sarà la musica dal vivo, con concerti e artisti particolarmente apprezzati dal grande pubblico. Tutti i dettagli saranno illustrati dai promotori nel corso dell’incontro con i giornalisti. Live e show nel ricco programma che si snoderà dal 7 luglio al 25 agosto.Saranno presenti: Fabrizio Manzulli, vice sindaco del comune di Taranto e assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Di Somma per il Mon Rêve, Silvio Busico, direttore generale Programma Sviluppo e Giuseppe Mirabile per Sisters Eventi.