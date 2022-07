A Trinitapoli il Tour della Legalità, don Patriciello: "La camorra è male ed odio"

- Emozionante serata ieri sera per il tour della legalità Trinitapoli con il patrocinio della Prefettura della provincia Barletta Andria Trani e del Comune di Trinitapoli presentato nella Piazza della Legalità. Allo spettacolo della Tappa casalina erano presenti il prefetto della Bat il dott. Maurizio Valiante, tutta la commissione prefettizia al completo del Comune di Trinitapoli la dott.ssa Giuseppina Ferri, il vice prefetto il dott. Salvatore Guerra e il dott. Massimo Santoro ed altre autorità politiche, militari e religiose.

Numerosa la partecipazione degli Istituti scolastici del territorio dove gli alunni delle scuole presenti, Scuola Elementare Don Milani, l'Istituto Comprensivo Garibaldi – Leone e l'Istituto Superiore Dell'Aquila - Staffa hanno presentato un emozionante spettacolo teatrale dal titolo “La Storia siamo noi “- a nulla serve volere se non si ha il coraggio di reagire- scritto e diretto da Gerardo Russo, con direzione musicale di Gaetano Tasselli e coreografie di Silvia Calorio, superlativa ed accorata la rappresentazione scenica dell'attrice Michela Diviccaro nel ruolo di Felicia Impastato.

Un percorso teatrale toccante ed appasionante, intenso e reale che ha messo in risalto la grandiosità dell'impegno che alcune grandi figure hanno profuso per la battaglia contro la criminalità.con una splendida scenografia dell'Anfiteatro Comunale.Suggestivo e da brivido è stato l'incontro con Padre Maurizio Patriciello un prete che si è sempre battuto per la propria terra, la Campania, nelle zone della Terra dei fuochi, affinchè le future generazioni possano vivere nella pace e nella legalità, e ha cosi dato testimonianza della propria esperienza nella zona della sua parrocchia.

"La camorra è male, odio, sopraffazione, violenza. Tutto qui. Non c’è bisogno di definizioni, è già tutto spiegato molto chiaramente Per quanto mi riguarda, se avessi voluto una vita comoda non avrei fatto il prete. Sono solo un povero parroco che annuncia il Vangelo”". Queste le parole toccanti di Don Maurizio Patriciello che hanno suscitato emozioni a tutti i presenti. Un evento molto importante per la Città di Trinitapoli, dove si vuole dimostrare che la legalità è un valore fondamentale per tutta la comunità casalina.