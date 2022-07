Al Rotary Club Valle dell'Ofanto passaggio di consegne: Albrizio succede a Delia

Location della serata di martedì 05 luglio 2022, è stata l’accogliente ed elegantissima Oasi Beach Food and More in Margherita di Savoia, la prestigiosa associazione della Valle dell’Ofanto ha celebrato il Passaggio del Martelletto tra il Presidente uscente Grazia Delia e il Presidente in carica Sergio Albrizio con lo scambio del collare su cui sono riportati tutti i nomi dei Presidenti che hanno guidato il Club.



Il Presidente uscente Grazia Delia ha voluto fare il punto di situazione sulla attività svolta nel suo anno anche affidandosi alla visione di un videoclip chiamata A Vele Spiegate in cui sono stati evidenziati i principali service organizzati durante la sua Presidenza e che indicano chiaramente la raggiunta maturità del Club.



Numerosi sono stati i partecipanti ed i presenti all’evento i PDG (Past Governor District) Mirella Guercia, Luca Gallo e Sergio Sernia, l’Assistente uscente del Governatore del Distretto 2120, Domenico Damato, e di quello in carica, Ruggero Laporta, i Past President del Club di Trani, Pasquale Vilella, del Club di Andria Francesca Ieva Caterino, del Club di Barletta Vito Colucci e del Club di Canosa Andrea Pugliese, i Presidenti in carica del Club di Trani Pietro De Luca, del Club di Andria Vito Massaro, del Club di Barletta Giorgio Vitali e del Club di Canosa Antonio Martellotta. Prima di cedere il collare il Presidente Grazia ha nominato Socio Onorario del Club il PDG Sergio Sernia e ha premiato i Soci Giacomo Triglione e Sergio Albrizio con la PHF (Paul Harris Fellow,) la più alta onorificenza personale rotariana.



Coinvolgente e ricco di pathos è stato il momento dello scambio del collare e delle spillette tra i due Presidenti, entrambi visibilmente emozionati.Successivamente è stato l’intervento programmatico del nuovo Presidente Sergio Albrizio che ha innanzitutto ringraziato con belle parole il Past President Grazia Delia per l’ottimo lavoro svolto nel suo anno di servizio con impegno e determinazione e con i fatti premiandola con la PHF.





Il neo presidente ha poi proseguito brevemente presentando il motto del nuovo Presidente Internazionale del Rotary, Jennifer Jones, “Imagine Rotary”, del neo Governatore del Distretto 2120, Nicola Auciello, “Rotary è Futuro”, manifestando la sua volontà di dare continuità all’azione rotariana già intrapresa e di porre maggiore attenzione alla crescita del Club e alla cura dei soci proponendo un suo logo che rappresenta due mani che si tendono sotto il simbolo del Rotary e il motto Tendi la mano, infine ha presentato la squadra che lo affiancherà per la realizzazione del suo programma, composta dai membri del Direttivo del Club e dai Presidenti di Commissione.

Avvenuta la cerimonia del Passaggio del Martelletto nel Rotary Club Valle dell’Ofanto, un evento che assume particolare importanza nella vita dei Club rotariani perché segna il cambio di responsabilità tra il Presidente che ha terminato il suo mandato e il Presidente che dà inizio al suo impegno.