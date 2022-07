Amichevoli: il Qatar sconfigge l'Udinese per 2-1

Al 40' fatale contropiede per i friulani: Afif serve Homam che, in diagonale, firma il 2-1. Per l'Udinese è la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella subita dal Bayern Leverkusen e con lo stesso risultato finale. Per il Qatar, invece, è una vittoria che fa morale in vista del Mondiale che lo vedrà padrone di casa dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

- Clamoroso a Mittersill (Austria), dove nel pomeriggio di domenica 24 luglio 2022 l'Udinese è stata sconfitta per 2-1 dal Qatar campione d'Asia in carica, nell'amichevole disputata a porte chiuse. Al 24' il vantaggio avversario con Moaz, su rigore concesso per fallo di Benkovic su Correia. Quattro minuti più tardi, Benkovic si fa perdonare l'errore precedentemente commesso e sigla l'1-1 con un colpo di testa da calcio d'angolo.