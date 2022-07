Basket, Happy Casa Brindisi: acquistato Joonas Riisma dal Pistoia

(via Happy Casa Brindisi fb)





Ha giocato spesso titolare con l’Estonia nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2023 che si disputeranno in Giappone Indonesia e Filippine. Il tecnico dell’Happy Casa Frank Vitucci punterà molto su di lui per la prossima stagione per ottenere la salvezza e cercare eventualmente la qualificazione ai Play Off.

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato l’estone Joonas Riismaa 20 anni dal Pistoia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Nel 2021 Riismaa con la squadra toscana ha vinto la Supercoppa di A/2 con una media di 11 punti e 5,3 rimbalzi a partita.