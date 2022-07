Basket, Happy Casa Brindisi: acquistato Jordan Bayehe dal Cantù

Con i lombardi è riuscito a qualificarsi per la finale dei Play Off per la promozione in A/1 persa alla quinta partita contro lo Scafati. E’ titolare nel Camerun nelle gare di qualificazione ai Mondiali di basket che si giocheranno nel 2023 in Giappone Filippine e Indonesia. E’ un cestista molto importante per la prossima stagione della squadra pugliese.

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi acquista il camerunense Jordan Bayehe 22 anni dal Cantù. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Bayehe nella scorsa stagione a Cantù in A/2 ha realizzato una media di 9 punti e di 6 rimbalzi a partita.