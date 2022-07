Basket, Happy Casa Brindisi: Alessandro Guido rinnova fino al 2024

Però il tecnico Frank Vitucci punterà su di lui per il prossimo torneo. Finora ha giocato nella squadra Under 18 dell’ Happy Casa. E’ molto bravo in particolare nelle triple, in fase difensiva nel gioco d’attacco. E’ abbastanza veloce sotto canestro e nella conquista dei rimbalzi. E’ un giocatore di grandi qualità per il Brindisi.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Alessandro Guido ha rinnovato il contratto. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Il precedente vincolo con la squadra pugliese era scaduto il 30 Giugno 2022. Il cestista è molto spesso andato in panchina. Non è stato utilizzato nella scorsa stagione.