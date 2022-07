ASL Bari al Medimex per dire “grazie” a tutti gli operatori impegnati nell’emergenza Covid

Il direttore generale Sanguedolce e il direttore sanitario Sivo partecipano con la band Sound of Garage alla tappa di Bari in programma il 15 lugli

BARI – Un ringraziamento in musica per tutti gli operatori ASL impegnati nella emergenza Covid. In occasione del Medimex 2022, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il direttore generale della ASL di Bari Antonio Sanguedolce e il direttore sanitario Danny Sivo, appassionati di rock, torneranno a suonare con la loro band Sound of Garage per omaggiare tutti gli operatori ASL che con dedizione e professionalità hanno lavorato in prima linea in pandemia.“Ringrazio l’organizzazione del Medimex – spiega Sanguedolce – per averci dato la possibilità di convertire la nostra passione per la musica in un ringraziamento pubblico nei confronti di tutti i lavoratori del servizio sanitario che, ognuno nel proprio ambito di competenza, si sono dedicati a proteggere e ad aiutare la comunità dal Covid ”.I Sound of Garage si esibiranno il 15 luglio a Bari, a Torre Quetta, come già successo nel 2020 quando la band fu selezionata dal Ministero della salute e della cultura per la giornata nazionale della musica dedicata agli operatori sanitari. Con loro ci sarà anche Felice Spaccavento, rianimatore della ASL, alle tastiere.Quattro i componenti del gruppo: alla chitarra elettrica Antonio Sanguedolce, alla batteria Fabio Farina, al basso Massimiliano Sivo, mentre chitarra e voce sono di Danny Sivo. Quello della band è un ritorno al Medimex: l’ultima volta i Sound of Garage si sono esibiti a Taranto, aprendo la serata finale del festival, prima di Patty Smith nel giugno 2019.La band promuove la sottoscrizione di campagne di raccolta fondi per obiettivi di carattere sociosanitario.L’ingresso al concerto è libero.