Basket, Happy Casa Brindisi: Bruno Mascolo acquistato dal Tortona

Ha realizzato 13,6 punti a partita e conquistato 4,5 rimbalzi. Ha portato il Tortona alla finale di Coppa Italia persa a Pesaro con l’Olimpia Milano. E’ un rinforzo di grande qualità per la squadra pugliese. Ha un rendimento molto importante nelle conclusioni da tre punti e sotto canestro.

- In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato Bruno Mascolo 26 anni dal Tortona. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Con i piemontesi è riuscito a qualificarsi per i Play Off Scudetto dove il Tortona è stato eliminato dalla Virtus Bologna.