Serie B: Cristiano Lucarelli confermato allenatore della Ternana

Lucarelli ha giocato in Puglia nel Lecce in Serie A dal 1999 al 2001. L’obiettivo della Ternana nel prossimo campionato sarà la salvezza.

- In Serie B la Ternana ha confermato l’allenatore Cristiano Lucarelli. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Il tecnico degli umbri ha detto: “Sono soddisfatto di rimanere a Terni per la prossima stagione. Da tre anni abbiamo allestito un gruppo di calciatori molto bravi che ha portato la Ternana prima alla promozione in Serie B e dopo alla salvezza. Ogni anno inseriamo giocatori giovani e di esperienza che rinforzano la nostra squadra. Vogliamo ottenere risultati importanti per i nostri tifosi”.