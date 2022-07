Calciomercato: il Foggia acquista Frigerio dal Milan

Il tecnico dei rossoneri pugliesi Roberto Boscaglia presto deciderà se farli tesserare o no. Il direttore sportivo del Foggia Emanuele Belviso sta allestendo una squadra competitiva. L’obiettivo per la prossima stagione nel Girone C di Serie C è cercare di qualificarsi ai Play Off.

Sono in prova l’attaccante svedese di 23 anni Lukas Corner e il centrocampista di 21 anni Andrea Ferrigno svincolati dall’ Akragas.