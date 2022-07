Basket, Happy Casa Brindisi: interesse per Jason Burnell del Sassari

E’ esperto nelle conclusioni da tre punti e veloce in fase difensiva e sotto canestro. Il direttore sportivo dell’ Happy Casa Simone Giofrè cercherà di farlo arrivare a Brindisi. Sarebbe un cestista di qualità per i pugliesi. Il presidente Fernando Marino sta allestendo una squadra competitiva per la prossima stagione.

- In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi è interessata all’americano Jason Burnell 25 anni del Sassari. Nella scorsa stagione ha giocato 58 gare con la squadra sarda tra fase regolare di campionato e Play Off Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Ha realizzato 16 punti come media a partita.