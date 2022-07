Il gelato alla mandorla del Ristorante Gaonas, il passato nella cucina moderna

MARTINA FRANCA (TA) - Fresco, gustoso e apprezzato da tutti: il gelato è il dolce estivo per eccellenza, che per la sua varietà può accontentare tutti i gusti e ben si presta alla sperimentazione di abbinamenti nuovi ed originali, pur conservando la sua lunga tradizione. Ed è proprio dall’ispirazione della tradizione che prende vita il gelato alla mandorla del Ristorante Gaonas - Officine del Gusto di Martina Franca (Ta).Quattro semplici ingredienti (latte di mandorla, mandorle, destrosio e acqua) per realizzare il classico gelato al gusto mandorla, ma messi insieme utilizzando una tecnica innovativa di preparazione, con l’utilizzo del Pacojet, per ottenere un gelato cremoso e che conserva tutto il sapore del frutto. Ancora una volta nella sua cucina, lo chef Gianfranco Palmisano coniuga la memoria gastronomica del passato con la cucina moderna per dare vita ad un viaggio nel piacere legato alla sua terra: la Valle d’Itria in Puglia, che ospita la quarantottesima edizione del Festival ad essa intitolato, proprio in occasione del quale è stato pensato il gelato alla mandorla.“Quest’anno ho pensato di dedicare un piatto al Festival della Valle d’Itria, importante evento che riunisce gli appassionati di opera da tutto il mondo, e ho voluto che fosse il gelato alla mandorla, un dolce semplice ma che riprende l’autentica tradizione delle storiche gelaterie della mia terra, proprio come autentiche sono le opere del Festival. – sottolinea Gianfranco Palmisano, chef e titolare del ristorante Gaonas - I mandorli in Puglia sono parte integrante del paesaggio, ricordano la nostra infanzia, quando si trascorrevano i pomeriggi a sbucciarle e pelarle, riuniti in famiglia ascoltando le storie dei più anziani e condividendo momenti di gioia. Le mandorle pugliesi sono sempre più ricercate per il loro gusto unico e utilizzate in molte ricette. Io le ho scelte per il mio gelato, un dolce vegano che può accontentare tutti a fine pasto e che ricorda proprio i sapori della tradizione locale”.Gaonas - Officine di Gusto è un ristorante sito nel centro storico di Martina Franca, nel cuore della Valle d’Itria, in un locale in pietra grezza, intimo e riservato. Nel suo ristorante lo chef Gianfranco Palmisano propone piatti ispirati alla tradizione locale ma rivisitati con originalità e attenzione al dettaglio, utilizzando materie prima scelte accuratamente. La sua cucina nasce dall’armoniosa combinazione fra rispetto delle materie prime e innovative tecniche di preparazione. Ogni piatto è un viaggio nel piacere, una storia da scoprire e un’emozione da ricordare.Maggiori informazioni sono sul sito www.ristorantegaonas.it e sui canali social ufficiali.