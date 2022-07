Basket, Happy Casa Brindisi: Luc Tslean Etou acquistato dall'Hapoel Beer Sheva

Nella sua carriera ha giocato nel Sakarya in Turchia nell’Estudiantes in Spagna e nel Wurzburg in Germania. Inoltre è titolare nel Congo. Il tecnico della squadra pugliese Frank Vitucci punterà molto su Etou per la prossima stagione. Sarà un rinforzo importante per la squadra brindisina.

- In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha acquistato il congolese Luc Tslean Tsiene Etou 28 anni dall’ Hapoel BeerSheva. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. E’ alto 2,03. Nella scorsa stagione nell’ Hapoel Beer Sheva nella Serie A dell’ Israele Etou ha avuto una media di 13,3 punti 5,5 rimbalzi e 1,1 assist a partita.