Tennis, Umago: Franco Agamenone e Giulio Zeppieri volano in semifinale

E’ preciso col rovescio e i passanti incrociati. Fa la differenza in positivo col servizio e i lungo linea.Cecchinato resiste col rovescio e il dritto ma non basta per imporsi. Giulio Zeppieri prevale 7-5 6-4 con lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles.





Negli ottavi di finale Marco Cecchinato supera 6-4 6-3 Lorenzo Musetti. Franco Agamenone prevale 3-6 6-1 7-5 con l’argentino Sebastian Baez.

- Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago in Croazia di tennis Franco Agamenone vince 6-2 6-1 con Marco Cecchinato e si qualifica per la semifinale. Per Agamenone prima semifinale nella sua carriera in un torneo ATP. Agamenone è decisivo con le demivolèe e i top spin.