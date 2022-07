Basket, Happy Casa Brindisi: Lucio Redivo non rinnova il contratto

Non è stato possibile trovare una nuova intesa economica per farlo rimanere in Puglia. Il presidente Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè si attiveranno sul mercato per sostituirlo con un giocatore dello stesso valore o molto più forte.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Lucio Redivo non ha rinnovato il contratto. Il cestista era vincolato alla squadra pugliese fino al 30 Giugno 2022. Redivo ha lasciato Brindisi dopo due stagioni. E’ stato tra i migliori nelle conclusioni da tre punti e sotto canestro in campionato, Champions League Coppa Italia e Super Coppa Italiana.