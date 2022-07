'Lungomare di libri': domani l'ultimo giorno della manifestazione letteraria

Bellissimo appuntamento quello di inizio serata, alle 18.30, in largo Vito Maurogiovanni, con i Consigli di lettura dei librai, un ventaglio di suggerimenti di lettura per un’estate in compagnia dei libri, modera Rocco Pinto. Alle 19:30, sempre in largo Maurogiovanni, lo storico Alessandro Vanoli parlerà del suo Storia del mare (Laterza) con l’editore Alessandro Laterza. In contemporanea (19:30) nella sala interna del Fortino Sant’Antonio (ingresso da via Manfredi), la scrittrice barese Francesca Palumbo presenterà il suo romanzo Hai avuto la mia vita (Besa Muci). Alle 20 si illumina ancora una volta la terrazza del Fortino Sant’Antonio con Claudio Martelli, politico e scrittore, autore di Vita e persecuzione di Giovanni Falcone (La nave di Teseo). Introduce Daniela Mazzucca, già sindaco di Bari, con Antonio Decaro, sindaco di Bari, Michele Emiliano, presidente della regione Puglia e l’onorevole Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia. Modera il direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Oscar Iarussi. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Di Vagno.



La giornalista Giovanna Casadio che firma Diario di bordo dei sindaci. Le città nella pandemia (Treccani) sarà in largo Maurogiovanni alle 21:00, insieme al sindaco Decaro, modera Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia. Ancora alle 21:00, nella sala interna del Fortino, l’ultimo appuntamento con Ponti e notti di pace, a cura dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, rete di Bari Social Book, compagnia teatrale Aliante, Biblioteca dei ragazzi-e, Casa delle Culture e Associazione Madimu'. (Da 5 anni).



Lungomare di libri “Leggere il mondo” si conclude alle 21:30, sulla terrazza del Fortino con la scrittrice Valeria Parrella che presenterà il suo romanzo La Fortuna (Feltrinelli) nel dialogo con la giornalista Annalisa Tatarella.



Nei giorni di Lungomare di libri, la mostra “Obey. Peace revolution” nel Teatro Margherita è visitabile al prezzo ridotto di 3 euro.



Per tutti gli appuntamenti in programma giornalmente dalle ore 18.30 alle ore 21.00 sarà garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), grazie al contributo del Consiglio Regionale ENS Puglia.



Gli appuntamenti di Lungomare di libri sono tutti a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.



Il programma completo con tutti gli ospiti, gli editori, i librai e gli incontri è consultabile sui siti: salonelibro.it.



“Lungomare di libri” è ideata dall’Assessorato alle Culture, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari, realizzata da Comune di Bari e Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nell’ambito della programmazione dei Presìdi del Libro in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia e di case editrici pugliesi associate all'APE-Associazione Pugliese Editori.



L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bari - Assessorato Alle Culture e Marketing Territoriale.



Info al pubblico:



www.comune.bari.it, www.salonelibro.it



BARI - Si avvia alla conclusione la seconda edizione di Lungomare di libri, che in questo primo weekend di luglio ha trasformato Bari in una grande libreria a cielo aperto.Ottima l’accoglienza del pubblico barese che sta frequentando con grande partecipazione gli appuntamenti in programma e le librerie che per tre giorni hanno trasferito la loro dimora nelle casette sulla Muraglia barese, dove è possibile acquistare i libri e chiacchierare con i 19 librai protagonisti della kermesse.Saranno oggi a Bari per Lungomare di libri: Luciano Canfora, Paolo Rumiz, Pietro Tosco, Maddalena Tulanti, Paola Romano, Sara Mastrodomenico, Alessandro Casale, Luca Miniero, Antonio Decaro, Michele Emiliano, Gabriella Genisi, attori del cast della serie del maresciallo Fenoglio, Antonella Fazio, Alessandro Laterza, Annabella De Robertis.Oggi il camper dell’APE – Associazione Editori Pugliesi, sarà in Corso Vittorio Emanuele II ad angolo con piazza del Ferrarese; domani in lungomare De Tullio presso l’ingresso inferiore del Fortino Sant’Antonio.