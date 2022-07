Basket, Happy Casa Brindisi: Nick Perkins rinnova il contratto

E’ molto preciso nelle triple, le conclusioni dalla lunga distanza, in fase difensiva, nel proporre un gioco d’attacco e sotto canestro. Il tecnico dei pugliesi Frank Vitucci punterà molto su di lui nella prossima stagione in A/1, Coppa Italia e Europe Cup. L’ Happy Casa cercherà di ottenere la salvezza e di qualificarsi se sarà possibile, ai Play Off.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi l’americano Nick Perkins ha rinnovato il contratto. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Il precedente vincolo era scaduto il 30 Giugno 2022. Perkins è stato decisivo nella scorsa stagione per raggiungere la salvezza.