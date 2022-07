Basket, Happy Casa Brindisi Wes Clark non rinnova il contratto

Il rendimento del giocatore è stato ritenuto dalla società pugliese al di sotto delle aspettative tra infortuni e gare disputate senza essere decisivo. Il presidente Fernando Marino dovrà attivarsi molto presto per sostituirlo con un cestista di grandi qualità per rinforzare la squadra brindisina.

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi non ha rinnovato il contratto all’americano Wes Clark. Il vincolo che legava il cestista alla squadra pugliese è scaduto il 30 Giugno 2022. Clark ha lasciato Brindisi dopo due stagioni. Il tecnico Frank Vitucci e il direttore sportivo Simone Giofrè hanno deciso di non puntare pìù su Clark per la prossima stagione.