Battiti Live: domani a Gallipoli la quarta puntata

Il Sindaco: “Gallipoli torna ad essere la regina dell’estate” Marco Montrone: “Mantenuta la promessa di tornare”

GALLIPOLI (LE) - Secondo grande appuntamento con il Radio Norba Cornetto Battiti Live domani, domenica 3 luglio, nell'area portuale di Gallipoli. Sul palco saliranno Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Sottotono, Carl Brave, Noemi, Michele Bravi, Francesca Michielin, The Kolors, Rkomi, Kayma, Aka 7Even, Gemelli Diversi, Alvaro Soler, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D'Amico, Gabry Ponte, Follya, Erwin, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Ana Mena, Sissi, Andrea Damante, Topic, Il Tre. On the road, Baby K da Francavilla Fontana e Alex da Manfredonia.Lo show, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio, sarà trasmesso in diretta su Radio Norba e Telenorba."Gallipoli torna ad essere la regina dell'estate italiana", ha detto nel corso del meeting di benvenuto il sindaco Stefano Minerva. "La città è lieta e onorata di ospitare Battiti, l'evento musicale più importante d'Italia. La cornice è straordinaria e rende onore al Salento, al nostro Sud, e mette insieme la bellezza storico paesaggistica con la bellezza della musica". "Abbiamo fortemente voluto mantenere la promessa e l'impegno che avevamo con questa città, che ci ha sempre accolto in modo straordinario e che di suo rappresenta già una perla della Puglia, che merita di essere valorizzata", ha aggiunto il presidente di Radio Norba Marco Montrone. "Siamo fieri di fare questo programma in Puglia, di poter veicolarlo anche sulla tv nazionale, anche grazie a Puglia Promozione"."Balleremo, canteremo tutti quanti insieme e ci divertiremo", ha promesso Alan Palmieri, direttore artistico e conduttore del Radio Norba Cornetto Battiti Live. "Che bello dopo due anni sentire il calore, l'energia, l'affetto del pubblico, per noi è fondamentale, non c'è cosa più bella", ha proseguito Elisabetta Gregoraci. "L'unica regola che abbiamo tutti noi", ha concluso Mariasole Pollio, "è far esplodere questa piazza di belle emozioni".Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è un evento in partnership con importantissimi brand internazionali: Cornetto Algida è title sponsor dello show per il secondo anno consecutivo, Tim è il main sponsor; gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova ed ancora Chupa Chups e la startup Spiagge.it, che sta innovando il settore dei servizi balneari. Infine accompagneranno la ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live top brand espressione del territorio quali Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila, Nuovarredo e Deliziosa. Hair Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique. Come sempre da vent'anni, anche quest'anno l'ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l'evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l'hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.