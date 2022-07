Contrasto alle povertà educative, approvata l’istituzione del tavolo tecnico. Ciliento: “Altro passo in avanti per la tutela dell’infanzia”

BARI - "Ancora un passo in avanti per la tutela dell’infanzia. Ieri, 11 luglio 2022, la Giunta Regionale ha approvato la delibera che prevede ufficialmente l’istituzione del tavolo tecnico per il “Contrasto alle povertà Educative”. Così in una nota Debora Ciliento, consigliere regionale."Sin dall’inizio della nomina a consigliere regionale - prosegue - ho da subito posto al centro della discussione politica un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia, ulteriormente ambito colpito dagli eventi socio-economici e sanitari che stanno caratterizzando gli ultimi anni, accentuando ancor di più lo stato di difficoltà e accesso a sani percorsi di benessere e crescita armonica.Ad aprile 2021 con il gruppo del Partito Democratico, dopo aver scritto un documento politico per il contrasto alle povertà educative, ho richiesto un Consiglio Regionale monotematico sui minori, in cui furono messi al centro del confronto politico le istanze e richieste d’aiuto dei piccoli cittadini pugliesi.Ieri è stato segnato un ulteriore passo verso la crescita e lo sviluppo di un sistema di leggi e strumenti innovativi a tutela dei più piccoli. Per questo importante risultato ringrazio l’assessora al Welfare, Rosa Barone, e l’intera giunta regionale che da subito hanno prestato la giusta attenzione al superamento di tale problema che, anche in Puglia, coinvolge un minore su 4. L’istituzione di un tavolo operativo sarà guidato dal garante dell’infanzia della Puglia e dai referenti di ogni area che hanno contatti con il mondo dei più piccoli. Avranno il compito di analizzare numeri, conoscere problemi, definire i bisogni e offrire alla politica le giuste riflessioni per poter sempre meglio programmare interventi a tutela dei bambini e dei ragazzi della Regione Puglia. Tocca a tutti noi scrivere nuove pagine di storia che caratterizzano la nostra terra", conclude Ciliento.